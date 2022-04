Loco Escrito singt für verstorbenen Papa und rührt Publikum zu Tränen 

1 / 9 Es ist eine Premiere: Am Donnerstagabend hat Loco Escrito erstmals die Songs seines neuen Albums «Fernando» performt, das am Freitag erscheint. 20min/Lara Hofer Seine Mama Isabelle holte der 31-Jährige während des Auftritts auf die Bühne, um ihr ein Lied zu widmen. Die stolze Mutter zeigte sich zu Tränen gerührt. 20min/Lara Hofer Derweil liessen sich zwei Fans spontan ein Fan-Tattoo stechen – mitten auf der Bühne. 20min/Lara Hofer

Im Zürcher Konzertlokal Moods spielte der Latin-Pop-Musiker erstmals die Songs seiner neuen Platte «Fernando» , die am Freitag erscheint.

Das Album widmet der 31-Jährige seinem Papa, der vor rund einem Jahr verstorben ist.

Loco Escrito zählt auch seine Fans zur Familie: Am Donnerstagabend hat der Latin-Pop-Musiker nicht nur mit seinen Liebsten das Tanzbein geschwungen, sondern auch mit diversen Anhängerinnen und Anhängern aus der 20-Minuten-Community. An seiner privaten und exklusiven Album-Release-Party im Zürcher Konzertlokal Moods beim Schiffbauplatz hat der 31-Jährige erstmals die Songs seines neuen Albums «Fernando» performt, welches am Freitag erscheint.

Das Album ist an seinen gleichnamigen Vater gewidmet, der vor rund einem Jahr im Alter von 63 Jahren verstorben ist. «Ich denke heute an ihn und denke auch zurück. Er war nicht an vielen Konzerten von mir und es wäre schön gewesen, ihn heute dabei zu haben», sagt Loco zu 20 Minuten. Im Hinblick auf das Album weiss der Musiker: «Mein Vater wäre stolz auf mich. Es hat ihn immer sehr bewegt und stolz gemacht, zu sehen, was ich bei den Menschen auslöse.»

An der Release-Party war Loco dennoch umgeben von seinen Liebsten: «Die ganze Familie war da – unter anderem meine Mama, meine Grossmutter, mein Bruder, mein Neffe, die Mutter meiner Tochter, meine Freundin und meine besten Freunde», sagt Loco. Vor dem Konzert sei er deshalb besonders nervös gewesen. Seine Mama holte er während des Auftritts gar auf die Bühne. Auch seinem Vater widmete er ein Lied und bedankte sich bei ihm. «Das hier ist für dich, Papa.»

Die Stimmung im Publikum hätte kaum familiärer sein können. Die Fans des Sängers zeigten sich begeistert von dessen Auftritt, jubelten nach jedem Song und zeigten sich teils zu Tränen gerührt. Zwei Fans liessen sich gar spontan auf der Bühne ein Fan-Tattoo stechen. Loco sagt abschliessend dazu: «Die Fans sind ein grosser Teil des Ganzen und ich finde es schön, dass ich ihnen hiermit einen persönlichen Einblick in mein Leben gewähren und diesen besonderen Moment mit ihnen teilen konnte.»

Als Sonnyboy versprüht Loco Escrito meist gute Vibes und zelebriert mit seinen Latino-Hits das Positive im Leben. Der Tod seines Vaters sei jedoch ein Moment des Falls gewesen, denn Fernando war nicht nur Vater und Vorbild, sondern zugleich auch der beste Freund und Vertraute des 31-Jährigen, wie er kürzlich gegenüber 20 Minuten erzählte.

Sein neues Album beinhaltet mit dem Song «Mi Superman» daher auch einen Dank an seinen geliebten Superhelden. Weiter sind auch Liebeserklärungen an seine Mutter Isabelle (65), Tochter Aisha (6) und an seine Freundin Michelle (25) auf dem persönlichen Album zu finden.