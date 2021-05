Proteste in Kolumbien - Loco Escrito unterstützt die Demonstrierenden

Loco Escrito nimmt Stellung zu den Protesten in seinem Heimatland Kolumbien. Instagram/locoescrito/20 Minuten

Darum gehts Seit Tagen kommt es in Kolumbien zu gewalttätigen Protesten gegen eine geplante Steuerreform.

Die Polizei geht immer brutaler gegen die protestierenden Menschen vor.

Auf Instagram macht Sänger Loco Escrito, der kolumbianische Wurzeln hat, auf die Unruhen in seinem Heimatland aufmerksam.

Kolumbien ist im Ausnahmezustand. Seit Mitte letzter Woche wird das Land von Protesten erschüttert. Mindestens 19 Menschen starben, die Organisation «Human Rights International» vermutet sogar über 30 Opfer. Zudem gibt es zahlreiche Verletzte.

Einer, der sich nun zu den Zuständen in Kolumbien öffentlich äussert, ist Loco Escrito. In mehreren Videos und Fotos macht der Musiker auf die Unruhen in seinem Heimatland aufmerksam. «Ich werde weiterhin die Verteidigung der Rechte der am stärksten gefährdeten Menschen unterstützen, und wenn ich in Kolumbien wäre, würde ich nicht zögern, mitzumarschieren, zu protestieren und einen Protestruf gegen die Korrupten und Mörder meines Heimatlandes hinauszuschreien», schrieb der Schweizer Musiker mit kolumbianischen Wurzeln am Dienstag auf Instagram. Dazu veröffentlichte er eine Reihe an Bildern, auf denen die Massen an Demonstrierenden zu sehen sind.

Loco Escrito: «Es werden Leute gezielt von der Polizei umgebracht»

In seinen Stories teilt Loco zudem zahlreiche Videos. Zu einem Clip schrieb er «S.O.S Colombia» und fügte den Hashtag #nomassangre» hinzu, #keinblutmehr. Am Mittwoch meldet sich der Sänger, der selbst nicht vor Ort ist, auch persönlich zu Wort: «Vor allem für junge Leute wären die geplanten Steuerreformen untragbar», so Loco. Es seien auch hauptsächlich Jugendliche, die auf «friedliche Art» demonstrieren würden.

Doch die Polizei gehe äusserst brutal vor – dabei verweist Loco auf ein Video, das er vor wenigen Stunden geteilt hat. Der Clip sei von einem Bekannten, der in einem kleinen Viertel in Kolumbien lebe. Darin sind mehrere Menschen auf der Strasse zu sehen und ein Schuss ist zu hören. «Es werden Leute gezielt von der Polizei umgebracht», so Loco. «Es stimmt mich wirklich traurig». Abschliessend ruft der 30-Jährige zum Zusammenhalt auf. «Jetzt ist es wichtig, dass wir solidarisch sind und man deutlich macht, dass so etwas nicht geht. Wir müssen anfangen, unseren Verstand zu gebrauchen, auch mal schwierige Sachen hinterfragen.». Gegenüber 20 Minuten wollte sich Loco nicht weiter äussern. Erst vor Kurzem hat der Musiker einen schweren Schicksalsschlag erlitten: Sein Vater, der in Kolumbien lebte, ist Ende April verstorben.

Auch Justin Bieber meldet sich

Der Schweizer ist nicht der einzige Musiker, der sich zur derzeitigen Situation in Kolumbien äussert. Auch US-Popstar Justin Bieber scheint die Lage mitzunehmen. In seiner Instagram-Story teilte er auf schwarzem Hintergrund folgende Zeilen: «Bitte betet für die Menschen in Kolumbien» – und fügt darunter die Landesflagge hinzu.

Am Wochenende hat Präsident Iván Duque die geplante Steuerreform nach den landesweiten Protesten wieder zurückgezogen. Der dafür verantwortliche Finanzminister musste am Montag seinen Posten räumen.