Loco Escrito verrät, wie alt seine Freundin ist

Der Zürcher Pop-Überflieger hat sich zum Release seiner neusten Single den Fragen der 20-Minuten-Community gestellt. Dabei spricht er über Sex, Schulnoten und auch über seine Freundin – zumindest ein bisschen.

von Stephanie Vinzens

Darum gehts Loco Escrito hat via Insta-Live Fragen aus der 20-Minuten-Community beantwortet.

Dabei spricht er erstmals auch über seine Freundin.

Der Zürcher Musiker hat vor kurzem seine neuste Single «Amame» veröffentlicht.

Loco Escrito (30) nimmt Kurs auf den nächsten Sommerhit: Mit «Amame» hat er vor kurzem seinen nächsten Latin-Ohrwurm releast, der direkt in den Top Ten der Single-Charts einstieg – und in den nächsten Wochen in den Radios und auf Streamingportalen reichlich Spielzeit sammeln dürfte. Zur Veröffentlichung hat sich der Musiker in einem Insta-Live den Fragen der 20-Minuten-Community gestellt. Hier gibts die wichtigsten Erkenntnisse. Und im Video oben das Gespräch – ungekürzt.

Seine Freundin ist fünf Jahre jünger

« Meine F reundin ist 25 Jahre alt – fünf J ahre jünger als ich », antwortet Loco und macht klar: « Alter ist etwas , was m an in E rfahrungen u n d n ich t in J ahren misst. W enn man viel e E rfahrungen machen konnte – auch wenn sie scheisse waren – machen sie dich b ezüglich deiner W eisheit auf jeden Fall älter.» Bisher hält der Sänger seine neue Liebe sehr unter Verschluss.

1 / 6 Mitte Februar hat Loco Escrito das erste Bild mit seiner Freundin gepostet. Zu erkennen ist bei beiden nicht viel: Sie tragen beim Besuch auf der Kartbahn Sturmmasken. Fotos: Instagram Auch bei diesem Pärli-Selfie von einer Töfffahrt im April sieht man von Locos Liebe nicht das ganze Gesicht. Die beiden halten ihre Beziehung privat. Instagram Zu den Swiss Music Awards kam Loco Escrito, der bürgerlich Nicolas Herzig heisst, denn auch ohne Freundin, dafür in Begleitung seiner Mutter. Instagram

Seine Tochter ist Privatsache

Seine Tochter hält Loco noch geheimer als seine Freundin. Ein Fan will wissen, wieso: « Wir verstecken sie nicht, aber mein I n sta gram ist mein I nstagram – nich t ih res . I ch bin der M einung , dass K in d e r etwas Privates sind» , stellt er klar. Auch M edien hätten i hn zu Beginn um Fotos mit seiner Tochter gebeten und ihm klargemacht, dass sie ansonsten kein Interesse an einem Artikel mit ihm hätten. «In so einem Moment müsst ihr sagen: Dann macht eben keinen Artikel!», so Loco. Für ihn ist klar: «D as mit ihr ist eine W elt , die ich für mich sehr geniesse und i n die n icht jeder reinschauen muss .»

Er schaut kaum Serien und Filme

Welche Serien der Latin-Star zurzeit schaut? Darauf gibts keine klare Antwort. « Ich habe eigentlich keine Li eblingsserie , weil ich fast nie F ilme oder S erien schaue .» Er verrät jedoch, dass er vor kurzem den ersten Teil der Doku-Miniserie «The Last Dance» über Basketba l l-Legende Michael Jordan (57) geschaut habe. «M ich inspirieren allgemein L eute , die eine riesige P assion haben », so Loco Escrito. «Was man bei ihnen immer wieder sieht : Sie haben es so weit gebracht, weil ihre Pa ssion so gross ist , dass sie n icht aufhören , dafür zu arbeiten .»

Spanisch bleibt seine Musiksprache

Eine Person will wissen, weshalb Loco nie auf Mundart singt. Eine Frage, die er nun öfter kriege, seit er in der TV-Show «Sing meinen Song» zum ersten Mal auf Schweizerdeutsch gesungen hat. «Ic h schreibe eigentlich gerne auch S ongs auf S chweizerdeutsch – einfach nicht für mich selber », so Loco. Der Zürcher mit kolumbianischen Wurzeln erklärt: «Spanisch ist me ine G efühlssprache, die S prache , die ich immer in der Fa milie gesprochen habe, i n der ich meine G efühle immer schon besser ausdrücken konnte. »

Sein erstes Mal war nicht in einem Bett

« Draussen, nicht drin . A uf einer W iese », antwortet Loco, als ein Fan wissen will, wo er sein erstes Mal hatte. « In jungen J ahren darf man ja nicht jemanden nach H ause nehmen – sch on gar nicht für solche S achen. Ausser deine E ltern sind in den F erien » , spasst der Sänger. Auf eine weitere Frage hin verrät er zudem, dass er bisher vier Freundinnen hatte.

In seinem Zeugnis steht eine 1.5