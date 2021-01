Am Freitag erscheint Loco Escritos neuer Song «Perdí». Für seine 2020er Über-Single (Platz 69 in der Schweizer Jahres-Hitparade und der einzige Schweizer Song überhaupt in den Top 100 des vergangenen Jahres) «Ámame» ist der Zürcher Latin-Musiker für einen Swiss Music Award in der Kategorie «Best Hit» nominiert.