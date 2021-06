Loco Escrito zeigt erstmals seine neue Freundin in Turtel-Video auf Instagram

Mit diesem Video hat Loco Escrito seine neue Liebe Instagram-offiziell gemacht. Instagram/locoescrito

Darum gehts Der Zürcher Latin-Sänger Loco Escrito hat eine neue Freundin.

Am Sonntag postete er auf Instagram ein erstes gemeinsames Video.

Letztes Jahr litt der Musiker noch unter der Trennung von seiner Ex-Freundin. Die Beziehung hielt knapp fünf Monate.

Vergangenen Herbst verarbeitete Loco Escrito in seiner Single «Triste» eine schwere Trennung. Nun ist der Zürcher Latin-Sänger wieder glücklich verliebt. Am Sonntag teilte der 31-Jährige auf Instagram ein Video (siehe oben), das ihn und seine neue Freundin Michelle beim Turteln zeigt. In der Caption schreibt der Musiker: «Te amo mi Michellindis.» Und auch sie antwortet in den Kommentaren: «Te amo» – also «ich liebe dich» auf Spanisch.

Viel mehr verrät Loco jedoch nicht über seine Neue und auch gegenüber 20 Minuten teilt er mit, dass er zurzeit keine weitere Auskunft gibt. Ihr Instagram-Profil verrät uns aber: Sie heisst Michelle Manon Zoé, ist 24 Jahre alt, arbeitet als Yogalehrerin und studiert Wirtschaftspsychologie.

Wie lange die beiden schon ein Paar sind, haben sie der Öffentlichkeit noch nicht verraten. Die Story-Highlights (siehe Bildstrecke unten) auf ihrem Profil zeigen aber: Sie sind erstaunlicherweise schon seit mindestens zehn Monaten gemeinsam unterwegs.

1 / 5 Sie ist die Neue an Loco Escritos Seite: Die 24-jährige Studentin Michelle. Instagram/michelle.straub Nebenbei arbeitet sie als Yoga-Lehrerin. Instagram/michelle.straub Wie Loco ist auch sie aus Zürich. Instagram/michelle.straub

Kennen sie sich schon seit Jahren?

Ein Blick auf die Likes von Michelles Instagram-Beiträgen deutet zudem an, dass das Paar sich sogar schon seit einigen Jahren kennt. Der älteste Post von Michelle, den Loco geliket hat, ist nämlich ein Geburi-Foto aus 2017. Denkbar ist aber auch, dass der Sänger nachträglich Gefällt-mir gedrückt hat. Was jedenfalls ins Auge sticht: Bis auf zwei Ausnahmen haben all ihre Fotos ab April 2020 ein Like des Sängers.

Bevor die Zwei ihre Liebe Instagram-offiziell machten, hatten Fans bereits vermutet, dass Loco neu verliebt ist. So zeigte er sich vergangene Woche in seiner Instagram-Story etwa während einer Motorrad-Spritztour, bei der die Blondine gemeinsam mit ihm auf dem Töff sass. Am Freitag verriet der Sänger im Interview mit dem SRF schliesslich erstmals: «Ja, ich habe eine neue Freundin an meiner Seite.»

Seine letzte Trennung war hart

Offener als über seine neue Beziehung sprach der Musiker vergangenen Herbst über seine Trennung. Dass seine Ex-Freundin im Frühling nach fünf Monaten Schluss machte, sei «ein schlimmer, harter Schlag» für ihn gewesen, wie er im Oktober gegenüber 20 Minuten verriet. «Zeitweise ging es mir so scheisse, dass ich morgens nicht mehr aufstehen wollte. Ich hatte auf nichts mehr Lust und liess mich richtig gehen», so der Schweizer mit kolumbianischen Wurzeln.

An der Trennung sei er selbst schuld gewesen. «Ich habe Fehler gemacht», so Loco damals. Er habe sich zu wenig zur Beziehung bekannt, «sowohl zeitlich als auch emotional». Neben seiner kleinen Tochter und der Musik bleibe nur wenig Platz für die Liebe übrig.