An den SMA: Loco Escrito zeigt sich erstmals mit Freundin Michelle auf dem roten Teppich

«Zuvor hatte ich gar keine Zeit, um Aufregung aufkommen zu lassen. Ich war vielmehr gestresst, weil ich im Stau festsass», sagt die 24-Jährige sichtlich entspannt im Gespräch mit 20 Minuten. «Ich staune, wie gut sie mit den vielen Medien spricht. Sie macht das viel besser als ich zu meinen Anfangszeiten», ergänzt Loco stolz. Dass die Studentin allerdings so seriös und entspannt auftreten kann, liege aber besonders an etwas: «Wenn ich Nicolas’ Hand halte, bin ich nie aufgeregt.»

Seine Liebe hielt Loco Escrito lange versteckt

Nach einer schweren Trennung, die Loco in seinem Song «Triste» verarbeitete, postete der Zürcher im Sommer letzten Jahres erstmals ein Video auf Instagram, das ihn und seine neue Freundin Michelle beim Turteln zeigt. «Ich bin einfach hin und weg. Nur wenn ich an sie denke, bin ich richtig bala bala», sagte Nicolas Herzig, wie er mit bürgerlichen Namen heisst, in einem früheren Interview mit 20 Minuten. Konkret sei es ihre herzliche Art, ihre Offenheit und nicht zuletzt auch ihr Aussehen, die es ihm angetan haben. Lange hielt er die Beziehung zur Yogalehrerin geheim. Inzwischen leben die beiden in Wetzikon ZH in einer gemeinsamen Wohnung.