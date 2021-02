«Best Hit»-Gewinner Loco Escrito störte sich so sehr daran, dass er die Slam-Poetin daraufhin in seiner Dankesrede kritisierte.

Lara Stolls Laudatio an den Swiss Music Awards war ein grosser Seitenhieb gegen berechenbare Popmusik.

Während der Grossteil der Swiss Music Awards am Freitag Corona-bedingt zahm ausfiel (kein Saal-Publikum, Zoom-Calls mit den Nominierten, vorher aufgezeichnete Showacts), gabs zum Schluss doch noch Action: In ihrer «Best Hit»-Laudatio (gleich hier unten im Video) thematisierte Lara Stoll die musikalische Ähnlichkeit vieler sehr populärer Songs und «Best Hit»-Gewinner Loco Escrito schoss in seiner Dankesrede danach gegen die Slam-Poetin, die direkt hinter ihm stand (wie du oben im Video siehst).