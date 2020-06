«Nur noch» 932'000 Franken

Löhne der Topkader bei SBB und Post sind 2019 leicht gesunken

Der Bundesrat hat die Kader-Löhne der bundesnahen Betriebe vorgelegt. Ex-SBB-Chef Andreas Meyer erhielt im vergangenen Jahr die höchste Entlöhnung unter den Topkadern.

An zweiter Stelle kommt der Postfinance-Chef Hansruedi Köng mit 809'000 Franken.

Die Löhne der Topkader in bundesnahen Betrieben sind 2019 grösstenteils leicht gesunken. Den höchsten Lohn bezogen hat der abgetretene SBB-Chef Andreas Meyer. Seine Entlöhnung lag bei knapp 932'000 Franken. Das war leicht tiefer als im Jahr zuvor. Meyer bezog damals zum ersten Mal seit langem ein Salär von weniger als einer Million Franken, nämlich knapp 987'500 Franken.

Der Bundesrat hat die Löhne des Top-Kaders der bundesnahen Betriebe am Freitag vorgelegt. Darin figuriert an zweiter Stelle der Postfinance-Chef Hansruedi Köng mit 809'000 Franken, gefolgt von Ruag-Holding-Chef Urs Breitmeier mit fast 758'000 Franken.

Suva und SRG mit mehr als 500'000 Franken

Der nächsthöchste Lohn ist bei der Post zu finden. Dort gab es im Jahr 2019 einen Chefwechsel. Roberto Cirillo trat per April 2019 die Nachfolge von Ulrich Hurni an, der die Leitung der Post im Juni 2018 interimistisch übernommen hatte, nachdem Susanne Ruoff über den Postauto-Skandal gestolpert war. Den Lohnaufwand für die oberste Postfleitung 2019 gibt der Bundesrat mit rund 693'000 Franken an. Im Vorjahr waren es noch knapp 1'107'500 Franken gewesen.