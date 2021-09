Gewerkschaftsbund - Löhne sollen um 2 Prozent oder 100 Franken pro Monat steigen

Das Gesundheitspersonal, wie hier am Unispital Genf, war während der vergangenen anderthalb Jahre besonders stark gefordert. Dies treffe aber auf sämtliche Branchen zu.

Die Coronakrise habe einen Stopp gerissen bei wichtigen Themen, wie der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau. Gerade bei den Tiefstlöhnen sei eine Entwicklung in die falsche Richtung bemerkbar.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) fordert mehr Bewegung bei den Löhnen in der Schweiz.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) sieht die Schweizer Wirtschaft wieder in ruhigeren Gewässern und fordert darum mehr Lohn für die Arbeitnehmenden im Land. Das hat die Organisation am Dienstag in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Mit Blick auf die vergangenen anderthalb Jahre Corona sei die Leistung des Personals zu würdigen. Und auch bei den Langzeitthemen Lohngleichheit und Mindestlohn müsse es vorwärts gehen. Konkret fordert der SGB eine breitflächige Lohnerhöhung von zwei Prozent – oder mindestens 100 Franken pro Monat. Der Chefökonom des SGB, Daniel Lampart, erklärt die Forderung mit je einem Prozent für den Produktivitätszugewinn und einem Prozent für den Teuerungsausgleich.