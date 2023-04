Schweiz: Reallöhne sind um 1,9% gesunken

Am stärksten sanken die Reallöhne in den Branchen «Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, Verarbeitung von Steinen und Erden» mit minus fünf Prozent …

Nur in einer einzigen Branche stieg das effektive Einkommen an.

Wie das Bundesamt für Statistik BFS mitteilt, erhöhten sich 2022 die Nominallöhne gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 0,9 Prozent. Bei den wichtigsten Gesamtarbeitsverträgen (GAV), denen fast eine halbe Million Arbeitnehmende angeschlossen sind, wurde für 2022 per Kollektivvertrag eine Effektivlohnerhöhung von plus 0,3 Prozent vereinbart.

Das bedeutet aber nicht, dass wir nun mehr Geld in der Tasche haben. Denn der laut BFS insbesondere durch die höheren Gas-, Öl-, Auto- und Mietpreise verursachte Anstieg des Preisniveaus führte Ende 2022 zu einer aussergewöhnlichen Teuerung von 2,8 Prozent. Und aufgrund der Anpassung der Nominallöhne an die Teuerung verringerte sich die durchschnittliche Kaufkraft der Arbeitnehmenden um 1,9 Prozent.

Dabei entwickelten sich die Löhne nicht überall gleich. Im Dienstleistungssektor etwa nahmen die Nominallöhne mit durchschnittlich plus einem Prozent etwas stärker zu als im Industriesektor. Die grössten nominalen Zunahmen verbuchten die Branchen Versicherungen mit 2,7 Prozent sowie Informationstechnologische und -dienstleistungen mit 2,4 Prozent. Etwa in den Branchen Post-, Kurier- und Expressdienste (minus 0,3 Prozent ) sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung mit minus 1,4 Prozent waren die Nominallöhne hingegen rückläufig.

Unterschiede auch nach Geschlecht

Bei den Reallöhnen, also der tatsächlichen Kaufkraft, sind die Unterschiede ebenfalls beträchtlich: Die Entwicklung schwankte zwischen minus fünf und plus 1,2 Prozent – im Schnitt verringerte sich das reale Einkommen um 1,9 Prozent. Einzig in der Branche Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen stiegen die Reallöhne im Jahr 2022 um 1,2 Prozent an, in allen anderen Wirtschaftszweigen ging die Kaufkraft der Löhne zurück.