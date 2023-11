Lörrach  (D): Ticketkontrolle eskaliert – wegen dem Chauffeur

In einem Linienbus in Lörrach (D) eskalierte ein Streit zwischen einem Ticketkontrolleur und dem Fahrer des Busses (Symbolbild).

In Lörrach (D) kam es bei einer Ticketkontrolle in einem Linienbus zu einer Eskalation. Ausgetickt ist der 42-jährige Buschauffeur.

Am Mittwochmittag ist in Lörrach (D) eine Ticketkontrolle in einem Linienbus massiv eskaliert. Ausgetickt ist aber nicht ein Fahrgast ohne gültiges Billett, sondern der 42-jährige Busfahrer. Wie das Polizeipräsidium Freiburg (D) in einer Mitteilung schreibt, ist es zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer und dem Kontrolleur am Busbahnhof Brombach, einem Stadtteil von Lörrach (D), gekommen. Auslöser des Streits war, dass Fahrgäste aufgrund der Ticketkontrollen beim Busfahrer ihre Billette nachlösen mussten. «Zudem hat der Busfahrer einen Sitz abgesperrt, auf den sich der Kontrolleur setzte», teilt Polizeisprecher Thomas Batzel auf Anfrage von 20 Minuten mit.