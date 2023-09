Lörrach (D): Verkabelt an Theorieprüfung – danach musste er ins Spital

Der In-Ear-Kopfhörer steckte so tief im Ohr des 22-Jährigen, dass er ins Spital musste (Symbolbild).

Dieser Betrugsversuch hat sich definitiv nicht gelohnt. Ein 22-jähriger Prüfling bereitete sich für seine theoretische Führerscheinprüfung in Lörrach (DE) umfangreich vor. Allerdings hatte er nicht intensiv gelernt, sondern mit aufwendiger Technik versucht, die Büffelei zu umgehen .

Am Montagnachmittag fiel einem Prüfer das seltsame Verhalten des jungen Mannes auf. Als er diesen darauf ansprach, ergriff der Prüfling eine spektakuläre Flucht. Dabei stiess er einen Tisch gegen den Prüfer. Auch ein zweiter Mitarbeiter konnte den 22-Jährigen nicht aufhalten. Im Treppenhaus musste die Polizei herbeieilen, um den Flüchtenden festzunehmen.

In-Ear-Kopfhörer steckte im Ohr vom Betrüger fest

Die Polizei und die Prüfer dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie erkannten, dass der Prüfling gänzlich verkabelt war. Auf seinem Rücken klebte ein Handy, im Oberteil befand sich eine eingenähte Knopfkamera und in seinem Ohr stecke ein In-Ear-Kopfhörer. Zudem fand man im Vorraum des Prüfungsraumes einen Rucksack, in welchem sich ein Signalverstärker befand. Dieser Rucksack soll von einem Mittäter dort abgestellt worden sein, wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt.

Ganz so professionell war die Verkabelung dann wohl aber doch nicht. Bevor der 22-Jährige mit auf das Polizeirevier genommen werden konnte, musste er das Spital aufsuchen. Denn der In-Ear-Kopfhörer steckte so tief in seinem Ohr, dass der Prüfling ihn selber nicht mehr herausholen konnte.