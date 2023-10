Lörrach/Freiburg: Zöllner fangen Drogenkuriere mit Rauschgift ab

Zöllnern ist es gelungen, 25 Kilogramm Kokain sowie weitere Rauschgifte vor der Einreise in die Schweiz aufzuhalten. Alle Kuriere gaben aber an, in die Ferien fahren zu wollen.

Lörrach/Freiburg : Statt in die Ferien gehen die Drogenkuriere in U-Haft

Darum gehts Im August fielen den Zollbeamten in Lörrach besonders viele Drogenkuriere ins Netz.

Sie gaben jeweils an, in die Ferien gehen zu wollen. Statt Badehosen haben die Männer aber Rauschgifte eingepackt.

Ob ein direkter Zusammenhang zwischen ihnen besteht, bleibt unklar.

Das Hauptzollamt Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach – sowie die

Staatsanwaltschaft Freiburg konnten im August dieses Jahres mehrere mutmassliche Drogenkuriere festnehmen. Alle fünf Männer werden beschuldigt, zwischen Anfang und Mitte August grosse Mengen an Rauschgift mitgeführt zu haben. Da sie an unterschiedlichen Tagen aufgeflogen sind, besteht kein direkter Zusammenhang zwischen den Kurieren. Ausser, dass sie alle angaben, in die Ferien zu wollen.

25 Kilo Kokain beim ersten Fall

Anfang August gaben beim Grenzübergang Weil am Rhein zwei Männer, beide 30 Jahre alt, bei einer Kontrolle an, zwei Tage Ferien in Zürich machen zu wollen. Im Kofferraum der beiden konnten die Zollbeamten ein verdächtiges Paket inklusive dem Verpackungsmaterial sicherstellen. Ein Drogentest ergab, dass es sich hierbei um Kokain handelte. Zur weiteren Kontrolle wurde ein Rauschgiftspürhund hinzugezogen, welcher sowohl im Motorraum als auch in der Mittelkonsole und den Seitenwänden des Fahrzeugs weiteres Kokain erschnüffelt hat. Insgesamt belief sich der Drogenfund auf rund 25 Kilogramm Kokain. Die beiden wurden festgenommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

500 g Kokain, 1 kg Amphetamin, 1 kg Ketamin beim zweiten Fall

In einem weiteren Fall, ebenfalls Anfang August, wollten ein 29-Jähriger und sein 24-jähriger Bruder auch in die Ferien. Im Zug in die Schweiz auf Höhe Müllheim wurden die Männer von Zöllnern kontrolliert. Aufgefallen sind die beiden, da sie angegeben haben, drei Wochen Ferien machen zu wollen, lediglich aber eine Umhängetasche dabeihatten. Ein herrenloser Koffer, welcher zunächst niemandem gehört haben sollte, war jedoch das Versteck für Drogen der beiden. Bei der Kontrolle wurden 500 Gramm Kokain, ein Kilogramm Amphetamin sowie ein Kilogramm einer bislang unbekannten Substanz, mutmasslich Ketamin, festgestellt. Bei dem 24-jährigen Bruder des Mannes konnten eine Kleinstmenge an Marihuana und Haschisch festgestellt werden. Der 29-Jährige befindet sich zurzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.

Cannabisharz, 74 g Marihuana, 100 ml Cannabisöl beim dritten Fall

Mitte August wurden die Zöllner erneut fündig. Ein 33-jähriger Mann, welcher mit dem Zug auf der Höhe Bad Krozingen in Richtung Schweiz unterwegs war, führte einen verdächtig schweren Koffer mit sich. Auch er gab an, auf dem Weg in die Ferien zu sein. Beim Entleeren der Reiseutensilien brachte der Koffer ein ungewöhnlich hohes Eigengewicht auf die Waage. Daraufhin entdeckten die Zöllner in einem Hohlraum des Kofferbodens mehrere Päckchen Cannabisharz sowie weitere 74 Gramm Marihuana. In einem Schuh waren 100 Milliliter Cannabisöl versteckt. Auch gegen diesen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern bei allen eingeleiteten Strafverfahren derzeit an. Ob die Männer aufgrund ihres Tathergangs in Verbindung stehen, bleibt unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.

