Muggiotal TI: Löschhelikopter im Dauereinsatz – «Sparen Sie so viel Wasser wie möglich»

Unterhalb des Monte Generoso ist ein Stück Wald in Brand geraten.

In einem Waldstück an einem Hang im Muggiotal bei Mendrisio ist ein Brand ausgebrochen. Das Video eines News-Scouts zeigt, wie massenhaft weisser Rauch über den Bäumen aufsteigt und Löschhelikopter der Lage Herr zu werden versuchen. «Es sind zahlreiche Sirenen zu hören, Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr sind im Einsatz», so ein News-Scout gegenüber Tio.ch.