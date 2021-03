Das Grundwasser in der Schweiz ist gefährdet

Betroffen von der Verschmutzung sind all diejenigen Gebiete im Wallis, in deren Nähe sich Brandübungsplätze befinden. Zu besonders groben Verschmutzungen kam es bei den Gebieten rund um die chemische Industrie, darunter bei den Chemiewerken Monthey sowie bei der Lonza in Visp, wo die firmeneigene Werksfeuerwehr PFAS jahrelang verwendete. Mittlerweile wurde das Übungsgelände der Feuerwehr stillgelegt und die Erde nach Österreich abgetragen, um dort gereinigt zu werden: Ein Prozess, der bis zu zehn Jahre dauern kann. Die Chemiewerke in Monthey geben an, PFAS seit dem Jahr 2000 nicht mehr zu verwenden.