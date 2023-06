Während eine Gotthard-Maut diskutiert wird, arbeitet Viasuisse an einer App, die mit künstlicher Intelligenz das Stauproblem am Gotthard verringern soll.

Göschenen/Airolo : Löst bald künstliche Intelligenz das Stau-Problem am Gotthard?

Am Gotthard kommt es an Feiertagen und in der Ferienzeit immer wieder zu kilometerlangen Staus. 20min/BRK News

Darum gehts Seit Monaten trainiert Viasuisse bereits eine Künstliche Intelligenz, die Staus am Gotthard voraussagen soll.

Die KI könne mehr Faktoren in die Stauprognosen einfliessen lassen als Menschen.

Ziel ist eine App, die einem Fahrtrouten und -zeiten empfiehlt.

Staus am Gotthard haben in den letzten Jahren zugenommen. Nun reagiert Viasuisse auf die Situation. In einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel) sagt Entwicklungsleiter Damian Nomura, dass bereits seit Monaten eine künstliche Intelligenz trainiert wird, Staus zu prognostizieren.

Bisher habe das vor allem ein Mensch gemacht, und zwar aufgrund von Erfahrung und Daten aus den vergangenen Jahren. Es sei aber schwierig, alle Faktoren einzuberechnen, zudem ist der Mensch selbst eine mögliche Fehlerquelle, weil er stark von seiner eigenen Wahrnehmung beeinflusst wird.

Künstliche Intelligenz soll differenzierter sein

Die KI könne dagegen Stauprognosen viel differenzierter berechnen. «Sie kann auch Faktoren identifizieren und einbeziehen, die wir Menschen nicht erkennen können», sagt Nomura zur LZ.

Als Beispiel nennt er die Prognose für den Sommerferien-Verkehr am Gotthard. Ein Mensch könne zwar nachschauen, um welche Zeiten sich die Fahrzeuge in den Vorjahren am meisten stauten und welche Kantone und deutschen Bundesländer dann Ferien hatten.

1 / 4 Löst Künstliche Intelligenz bald das Stauproblem am Gotthard? Astra In einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel) sagt Entwicklungsleiter Damian Nomura, dass bereits seit Monaten eine Künstliche Intelligenz trainiert wird, Staus zu prognostizieren. 20min/News-Scout «Die Künstliche Intelligenz kann erkennen, wann die Leute während der Schulferien tendenziell in die Ferien fahren, und von welchen Anlässen oder Angeboten dies abhängt. Beispielsweise Betreuungsangebote, die in gewissen Ferienwochen stattfinden oder Jugendlager und Ähnliches», so Nomura. 20min/News-Scout

App soll Fahrtzeiten und Strecke empfehlen

«Die Künstliche Intelligenz kann aber zusätzlich erkennen, wann die Leute während der Schulferien tendenziell in die Ferien fahren und von welchen Anlässen oder Angeboten dies abhängt. Beispielsweise Betreuungsangebote, die in gewissen Ferienwochen stattfinden oder Jugendlager und Ähnliches», so Nomura.

Die Vision von Viasuisse ist eine App, in die man die Fahrtstrecke eingeben kann. Dann wird per KI überprüft, ob dort Staus prognostiziert werden. Falls ja, schlägt die App andere Routen oder andere Fahrzeiten vor.

Derzeit wird über eine Tunnelgebühr am Gotthard diskutiert. Eine repräsentative Umfrage von 20 Minuten und Tamedia ergab, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer dafür ist.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.