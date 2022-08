Florida : «Löst das FBI auf» – so reagiert Twitter auf die Trump-Hausdurchsuchung

Am späten Montagabend versammelten sich Trump-Anhänger in Mar-a-Lago, um gegen die Aktion des FBI zu protestieren.

Die Durchsuchung durch die US-Bundespolizei ist laut einem Historiker ohne Beispiel in der amerikanischen Geschichte. Noch nie sei ein früherer Präsident mit einer FBI-Razzia konfrontiert gewesen, sagte Thomas Schwartz, Professor an der Vanderbilt University im US-Staat Tennessee, der Nachrichtenagentur AP. Selbst beim Watergate-Skandal um Lauschangriffe auf politische Gegner sei so etwas nicht vorgekommen. Trump selbst hatte die Durchsuchung mit dem Skandal verglichen, der 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zum Rücktritt zwang.

«Regierungsdokumente sind kein Souvenir»

Der republikanische Politiker Michael Steele mahnte, die FBI-Aktion sei angebracht, da Trump angeforderte Dokumente nicht zurückgab. «Das ist nicht irgendeine unüberlegte Aktion des FBI, also versucht doch einmal, weniger dumm zu sein, ihr hirnlosen Republikaner, die ihr nach ‘Defunding the FBI’ ruft.»

Mit dem Tweet antwortete er auf die Rechtsaussen-Politikerin Marjorie Taylor Greene, die dazu aufgerufen hatte, dem FBI die finanziellen Mittel zu streichen. Mit ihrer Aussage «Defund the Police» bezieht sie sich auf die in linken Kreisen populäre Aufforderung: «Defund the Police», die im Kontext von Gewalt an Schwarzen in den USA laut geworden war.