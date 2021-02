Die Obduktion ergab, dass der 60-Jährige an einem Herzversagen in Verbindung mit einer Herzmuskelerkrankung und einem akuten Lungenödem starb.

Der frühere Leibarzt des Fussballstars stellte am Donnerstag bei seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft den angeklagten Leibarzt in kein gutes Licht.

Die Staatsanwaltschaft von San Isidro, einem Vorort der Stadt Buenos Aires, untersucht den Tod von Diego Armando Maradona. Der Fussballheld starb am 25. November 2020 in einem gemieteten Haus in der Ortschaft Tigre, alleine in seinem Zimmer. Die Obduktion ergab, dass der 60-Jährige an einem Herzversagen in Verbindung mit einer Herzmuskelerkrankung und einem akuten Lungenödem starb. Aus dem Bericht ging zudem hervor, dass Maradona zwar Antidepressiva, aber weder Drogen noch Alkohol konsumiert hatte .