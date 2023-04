Tiktok-Userinnen erzählen: Beleuchtung in Umkleidekabinen löst Selbstzweifel aus

Auf Tiktok klagen Frauen über die Beleuchtung in Umkleidekabinen von Kleiderläden. «Da sieht man immer so unglaublich hässlich aus», sagt eine Tiktok-Userin. In den Kommentaren erhält sie jede Menge Zuspruch. «In diesen Kabinen sehe ich Unreinheiten und Pickel, die ich noch nie an mir gesehen habe.» Einige berichten, dass sie die Umkleide jedes Mal fast weinend verlassen, andere kaufen wegen des schlechten Lichtes nur noch online ein.