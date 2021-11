Thayngen – Löste Bancomat-Bande den Sprengstoffeinsatz am Zoll aus?

Am Einsatz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war auch ein Bombenroboter beteiligt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Grenzübergang Thayngen Sprengstoff gefunden.

Wie die Bundesanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2021 anlässlich einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Thayngen Sprengstoff in einem Fahrzeug gefunden. Daraufhin wurde der Grenzübergang gesperrt und verschiedene Einsatzkräfte aufgeboten, darunter die Polizei, die Feuerwehr und Sprengstoffexperten. Es gab keine Detonation sowie keine verletzten Personen oder Sachschäden, der Grenzübergang konnte gegen Mittag wieder geöffnet werden.