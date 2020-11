Zahlreiche Schüsse fielen in der Wiener Innenstadt.

Vier Personen hat der 20-Jährige am 2. November erschossen.

via REUTERS

Eine kurz zuvor erhaltene SMS könnte den Attentäter in Panik versetzt haben.

Kujtim Fejzulai erschoss Anfang November in Wien vier Menschen.

Am Abend des 2. November erschoss Kujtim Fejzulai in der Wiener Innenstadt vier Menschen und verletzte 22 weitere teils schwer. Wie die österreichische «Kronen Zeitung» unter Berufung auf Parlamentskreise nun berichtet, könnte eine SMS den Entschluss zum Attentat ausgelöst haben. Der IS-Anhänger habe kurz vor der Tat eine Nachricht erhalten, die zu einer Kettenreaktion geführt habe.

Die SMS erhielt der 20-Jährige demnach von seinem Telefonanbieter. Zwei Tage zuvor hatte er selbst mittels Notruf die Polizei kontaktiert, um einen Einbruch im Keller seines Wohnblocks zu melden. Fejzulai führte das Gespräch von seinem Handy aus. Das wiederum zog einen in Österreich gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf beim Netzanbieter nach sich. Für die Polizei wurde eine Standortfeststellung von Fejzulais Handy durchgeführt und an diese weiter gemeldet.

«Standortdaten an die Leitstelle LPD Wien übermittelt»

Darüber muss der Besitzer des Handys informiert werden. Das geschah am 2. November um 16.46 Uhr. Der Attentäter habe eine – ebenfalls gesetzlich vorgeschriebene – Informations-SMS mit folgendem Inhalt erhalten: «Ihre Rufnummer wurde am 31.10. um 14:46 Uhr im Zuge eines Notfalls lokalisiert und die Standortdaten an die Leitstelle LPD Wien übermittelt.»