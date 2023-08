Lötschberg-Tunnel: Zug bleibt stecken

1 / 2 Im feststeckenden Zug im Lötschberg-Basistunnel war es dunkel. Sibyl Eigenmann BOM

Darum gehts Wegen einer Fahrzeugstörung blieb ein Zug am Montag im Lötschberg-Basistunnel stecken.

Mit an Bord war auch die Berner Kantonsrätin Sibyl Eigenmann.

Die Stimmung im Zug sei dennoch gut gewesen, sagt sie.

Gegen drei Stunden lang mussten am Montag Passagierinnen und Passagiere in einem Zug von Brig VS in Richtung Spiez BE im Lötschberg-Basistunnel ausharren. Wie die «Berner Zeitung» schreibt, blieb der Zug aufgrund einer Fahrzeugstörung stehen. Der Tunnel musste komplett gesperrt werden.

Wie die BLS gegenüber der «BZ» verlauten lässt, mussten alle Personen- und Güterzüge via Kandersteg BE und Goppenstein VS über den alten Lötschberg Tunnel umgeleitet werden.

Sibyl Eigenmann steckte im Lötschberg fest

Mit an Bord des steckengebliebenen Zuges war Sibyl Eigenmann, Mitte-Kantonsrätin aus dem Kanton Bern. Auf X schreibt sie: «Nach zwei Stunden Stillstand mitten im Lötschbergtunnel und ohne Licht im Wagon wird evakuiert.»

Und weiter: «Bin gespannt, was unser Legislaturausflug in zwei Wochen in den genau gleichen Tunnel noch zu bieten hat, denn dieses Abenteuer ist wohl nicht zu toppen»

«Zwischen Domodossola und Frutigen kann alles passieren»

«Ein bisschen hat es mich schon genervt», sagt Eigenmann, die auf der Heimreise aus dem Tessin-Wochenende war, auf Anfrage von 20 Minuten. «Eigentlich hätten wir um 14.30 Uhr in Bern sein sollen. Angekommen sind wir schliesslich um 18.30 Uhr.» Sie habe deswegen am Abend eine Veranstaltung verpasst.

«Aber die Stimmung im Zug war gut», betonte Eigenmann noch einmal, was sie bereits auf X geschrieben hatte. «Den Leuten ist klar: Zwischen Domodossola und Frutigen kann alles passieren.»

Abschleppversuch schlug fehl

Zunächst war noch versucht worden, den Zug abzuschleppen, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Das schlug allerdings fehl, weshalb die 150 Reisenden mit zwei Lösch- und Rettungszügen aus dem Tunnel geholt wurden. Dabei mussten sie im Tunnel aussteigen.

Die Rettungszüge fuhren um 16.30 Uhr aus dem Tunnel los – einer nach Frutigen BE und einer nach Visp VS. Eine Stunde später war die Störung am Zug behoben und die Züge konnten wieder fahrplanmässig durch den Tunnel verkehren.

