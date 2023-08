Lötschental: Gemeindepräsidenten fordern nach Murgang Massnahmen

Unmengen an Schlamm und Geröll verschütteten am letzten Donnerstag die Talstrasse.

Unmengen an Schlamm und Geröll verschütteten am letzten Donnerstag die Talstrasse im Walliser Lötschental. Es war bereits der dritte Murgang innerhalb von 14 Monaten. Dass während des Unwetters keine Autos die Strasse passierten, erachtet der Talratspräsident als pures Glück. «Wenn sich hier nicht etwas ändert, ist plötzlich noch jemand tot», sagt Rieder dem «Blick». Dabei dauerten die Regenfälle, die den Murgang ausgelöst haben, weniger als eine Stunde. «Innert kurzer Zeit kann sich die Situation so ändern, dass für die Menschen auf der Strasse Lebensgefahr besteht.»