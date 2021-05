Zoo Zürich - Löwe Radja (16) ist tot

Während seiner Zeit im Zoo Zürich zeugte Radja mit seiner Partnerin Joy in zwei Würfen sieben Jungtiere.

Mit knapp 16 Jahren gehörte er zu den ältesten Asiatischen Löwen in europäischen Zoos.

Der Zoo Zürich musste das Löwenmännchen Radja am Donnerstag wegen eines Darmvorfalls narkotisieren und untersuchen. Wie es in einer Mitteilung heisst, verlief der Eingriff zunächst erfolgreich, am nächsten Tag kam es aber erneut zu einem Darmvorfall.