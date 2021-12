Löwenflüsterer Dean Schneider kehrt wegen Omikron vorzeitig in die Schweiz zurück

Einige Tage war es auf Social Media still um den Zürcher Löwenflüsterer Dean Schneider, der auf Instagram fast zehn Millionen Followerinnen und Follower zählt und in Südafrika ein Wildtierreservat sowie ein Rehabilitationszentrum für Tiere führt. Nun meldet sich der 29-Jährige zurück – und zwar aus der Schweiz.

Weil er hier in der Schweiz wichtige Meetings habe und die Weihnachtszeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen wolle, habe er beschlossen, auf Nummer sicherzugehen: «Ich konnte es einfach nicht riskieren, die nächsten paar Wochen in Südafrika festzusitzen.»

Er arbeitet an Schweizer Tierschutzprojekten

Mehrere Länder haben den Flugverkehr mit Südafrika bereits stark eingeschränkt und Dean habe befürchtet nicht mehr pünktlich zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt in die Schweiz reisen zu können. «Manchmal vergessen die Leute, dass ich neben meiner Tierfamilie auch noch eine Menschenfamilie habe», so Dean in seiner Insta-Story. In den kommenden Tagen werde er weniger Content posten, dafür aber an «wirklich aufregenden» Schweizer Tierschutzprojekten arbeiten.