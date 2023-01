Dean Schneider hat sich mit Freundin Eli verlobt

Nun hat der Löwenflüsterer den nächsten Schritt gewagt und seiner Freundin Eli einen Antrag gemacht «Sie hat Ja gesagt», schreibt Schneider zu seinem Instagram-Post. Auf dem Bild zeigt das Paar, bis über beide Ohren strahlend, den Ring an Elis Finger.

«2022 war voller Herausforderungen und Hindernisse auf so vielen Ebenen. Ich hoffe, dass 2023 ein wenig Trost in mein Leben bringt», so Dean, der sich im September zu seinem todkranken Vater und Geldsorgen geäussert hatte. «Eli und ich senden euch viel Liebe, positive Energie, Motivation und Stärke, um alle künftigen Herausforderungen zu meistern.»