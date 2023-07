Löwin in Berlin: Stammt die Raubkatze aus illegaler Haltung?

In Berlin treibt vermutlich ein ausgebüxter Löwe sein Unwesen.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video soll die Löwin zeigen. Die Raubkatze ist darauf jedoch nicht eindeutig zu erkennen. Es wird diskutiert, ob es sich dabei auch um einen Luchs handeln könnte.

Christoph Wüst, Betriebsleiter des Plättlizoos Frauenfeld, würde anhand des Videos eher zu Löwe als Luchs tendieren. Der lange Schwanz und die Ohrenform würden eher auf Ersteres hindeuten. Die Qualität sei aber schlecht, es käme möglicherweise auch ein Hund infrage, wie es vor einem Jahr in Lausanne der Fall war. Damals wurde angeblich eine Grosskatze gesichtet. Kantonstierarzt und Polizei vermuteten aber später, dass es sich um einen Hund handelte.

«In legaler Haltung würde das Fehlen auffallen»

Woher das Tier kommen könnte, erklärt Wüst ebenfalls. In der Region, in der die Raubkatze sich bewegt, wird das Wildtier nämlich in keinem Zoo oder Zirkus vermisst.