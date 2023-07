Laboranalyse: Berliner Löwin ist wahrscheinlich ein Wildschwein.

In der vergangenen Woche ging man in Berlin auf «Löwenjagd».

Die Ergebnisse einer Analyse der Haar- und Kotproben von der Stelle der Sichtung einer vermeintlichen Löwin an der Berliner Stadtgrenze deuten lediglich auf ein Wildschwein hin. Das teilte die Gemeindeverwaltung von Kleinmachnow in Brandenburg am Montag unter Verweis auf erste Resultate von Laboruntersuchungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin mit. Die Annahme, dass in der Gegend ein Löwe frei herumlaufe, sei «somit noch ein Stück weiter entkräftet».