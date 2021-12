Log4Shell: IT-Experte Marc Ruef im Interview zum Java-Exploit «Log4j»

Was ist Log4shell?

Wie gefährlich ist die Lücke?

Wer ist betroffen?

Wieso sind so viele davon betroffen?

Moderne IT ist leider ein Flickwerk verschiedener Produkte, was zu einem Mehr an Fragilität führt. Das, was wir hier beobachten, ist die neue Normalität. Solange kein Umdenken in der IT stattfindet, werden wir diesen Effekt auch in Zukunft immer mehr sehen. Ein Trend, der unbedingt bekämpft werden muss.