Samuel Erni erkrankte Ende Oktober am Coronavirus.

«Am Anfang habe ich noch darüber gelacht», sagt Samuel Erni. Der Thurgauer ist Eishockeyspieler bei den SCL Tigers und Ende Oktober am Coronavirus erkrankt. Jetzt lacht er nicht mehr über das Virus . In einem Interview mit Mysports erzählt der 29-Jährige, wie er noch immer mit Covid-19 zu kämpfen hat.

«Es hat harmlos angefangen, mit einer verstopften Nase und etwas Kopfweh», so Erni. Da habe er sich noch nichts dabei gedacht, «wie bei einer normalen Grippe eben». Aber dann habe plötzlich seine Lunge angefangen, Probleme zu machen.

«Sonst fällst du vom Velo»

«Ich hatte plötzlich Atemnot. Auch wenn ich nur zu Hause in Quarantäne auf dem Sofa sass, konnte ich nicht mehr richtig atmen», erzählt er. Da sei ihm das erste Mal richtig bewusst geworden: Das Coronavirus dürfe man nicht unterschätzen, das sei wirklich etwas.

Das habe ihm auch Sorgen bereitet. Und er sagt: «Logisch hätte ich lieber einen Knochenbruch.» Dann wüsste er wenigstens, dass er in sechs Wochen wieder zurück und fit sei.

Hier ist das ganze Interview mit Samuel Erni zu sehen (ab Minute 22). (Video: Mysports via Youtube)

Jetzt ist für den 29-Jährigen viel Geduld und Vertrauen in die Ärzte gefragt. Er kann noch nicht wieder das leisten, was er vor Corona konnte. So sagt der SCL-Tigers-Spieler: «Plötzlich bringst du den Puls nicht mehr über 140, sonst fällst du vom Velo.»