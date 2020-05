Haftstrafe und Berufsverbot verhängt

Logopäde missbraucht in Deutschland behinderte Jungen

Für den Missbrauch an behinderten Jugendlichen wurde ein Logopäde in Deutschland mit elf Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde ein lebenslängliches Berufsverbot verhängt.

In Deutschland wurde ein Logopäde wegen Missbrauchs an behinderten Jungen verurteilt.

Viele Übergriffe fanden den Ermittlern zufolge in zwei Würzburger Kitas statt, in denen der Sprachtherapeut den damals zwei bis sechs Jahre alten Kindern eigentlich beim Verständigen helfen sollte. Der Fall zählt zu den schlimmsten bekannten Missbrauchsdelikten im deutschen Land Bayern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Az. 510 Js 541/19 jug).

Hinter verschlossenen Türen

Ein Grossteil des Prozesses fand zum Schutz der Opfer hinter verschlossenen Türen statt. In dem Verfahren vor der Grossen Jugendkammer hatte der Angeklagte zu Prozessauftakt Anfang März gestanden, sich jahrelang an den Jungen vergangen zu haben – während die anderen Kinder in Nebenräumen spielten. In mehr als 60 Fällen davon waren die Übergriffe derart massiv, dass der Mann unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt war.