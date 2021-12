Aperos wegen Corona abgesagt – Lohnen sich Alkoholkontrollen für die Polizei überhaupt noch?

Während einer Woche, vom 6. bis zum 12. Dezember, führt die Polizei Baselland auf dem gesamten Kantonsgebiet intensive Verkehrskontrollen durch. «Damit untersucht die Polizei die Fahrfähigkeit der Verkehrsteilnehmenden», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Kontrollen sollen zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten nach der Grundregel «wer fährt, trinkt nicht; wer trinkt, fährt nicht» durchgeführt werden. Bereits in den letzten Jahren führte die Polizei diese Kontrollen durch, bei welchen die Personen auf den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten überprüft wurden.

Im Dezember finden normalerweise viele Geschäfts-Weihnachtsessen und -Apéros statt. In diesem Jahr fallen die meisten Weihnachtsfeiern pandemiebedingt aus. Lohnen sich diese grossflächigen Verkehrskontrollen überhaupt? Laut dem Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler messe die Polizei nicht am Output der Kontrollen, sondern an der Verkehrssicherheit. «Es lohnt sich jede Kontrolle und jeder überprüfter Autofahrer», betont Gaugler.

Europaweite Kontrollen

«Die Baselbieter Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten und wünscht allerseits gute und unfallfreie Fahrt», schreibt die Polizei in ihrer Medienmitteilung. Es stehe die Verkehrssicherheit im Zentrum. Im Rahmen der internationalen Roadpol-Vereinigung finden die Kontrollen in ganz Europa statt. Die Kontrollen im Baselbiet werden durch das Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW) unterstützt.