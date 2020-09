Sunrise lanciert unter dem Namen Sunrise We neue Abos für Handy, TV sowie Internet und wirbt mit einem Song von Roger Federer dafür (siehe Video oben). Dabei setzt der Telecom-Anbieter stark auf Familien-Rabatte: So ist neu jedes weitere Handy-Abo auf der gleichen Rechnung für 40 Franken erhältlich.

Gleich teuer wie Swisscom

So kosten die neuen Abos fürs Handy fast so viel wie vergleichbare Produkte der Swisscom. Neu kosten diese je nach Angebot 65, 80 oder 100 Franken im Monat, wobei alle Flatrate für das Surfen und Telefonieren in der Schweiz enthalten. Die teuersten beiden Angebote bieten auch eine Flatrate für Anrufe innerhalb von Europa an.