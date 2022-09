Klimaziele 2050: Lohnen sich Solaranlagen auf Staumauern und anderen Bauwerken? 

Der Parkplatz der Kronbergbahnen in Jakobsbad, Appenzell, ist mit einer faltbaren Solarinstallation überdacht.

Eine Förderung zum Bau von Carports müsste in Betracht gezogen werden.

Dies bedingt jedoch, dass private Eigentümer im grossen Stil in den Solarausbau investieren. Laut Swisssolar müsste der Ausbau der Flächen um das Dreifache höher liegen, um die Klimaziele 2050 zu erreichen. Es braucht also zusätzliche Stellen, an denen Bund, Kantone und Gemeinden den Hebel ansetzen kann.