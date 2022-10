Swiss: «Lohnerhöhung für Piloten ist eine Frechheit – die haben so viele Spesen»

«Ich möchte die Verantwortung nicht haben»

«Piloten müssen für ihre Verantwortung bezahlt werden»

Ja, Piloten und Pilotinnen haben eine grosse Verantwortung. Bin mir nicht sicher … Nein, Piloten und Pilotinnen müssen heutzutage ja kaum noch was machen. Ich will nur die Resultate sehen.

«Was ist mit den Spesen?»

«Man honoriert nur das Risiko eines Absturzes»

Auch MarkisMark spricht über den «leichten Job», den Piloten seiner Meinung nach, heute haben: «Sie müssen eigentlich kaum noch was machen. Der PC übernimmt alles und im Notfall gibt es konkrete Vorgaben, was zu tun ist.» Und weiter: «Eigentlich honoriert man nur noch das Risiko eines Absturzes, aber statistisch gesehen, ist Fliegen viel sicherer als Autofahren.»

«Die Flugpreise müssten erhöht werden»

Es gibt aber auch Leser und Leserinnen in der Community, die das Problem wo anders sehen. So auch Bergpur: «Das Fliegen ist viel zu billig. Wenn eine Familie mit vier Kindern in den Urlaub fliegen kann, sagt das schon alles.» Sein Lösungsvorschlag: «Man müsste die Flugpreise um 10-15 Prozent erhöhen. Das Flugpersonal kann damit anständig entlohnt werden und die Riesenschlangen an den Eincheckschaltern werden spürbar kleiner.»