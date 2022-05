Trotz Preissteigerung: «Lohnerhöhungen wären schlecht für die Inflationsbekämpfung»

CS-Ökonomin Franziska Fischer erklärt im Interview, warum das so ist und was Sparerinnen und Sparer jetzt tun können.

Franziska Fischer: «Das hat verschiedene Gründe. So hat die Schweiz keine Massnahmen ergriffen, um die Nachfrage nach der Pandemie zu steigern. Anders war es in den USA: Dort hat die Regierung Checks verschickt, damit die Leute mehr einkaufen gehen. Das Angebot konnte aber nicht auf diese steigende Nachfrage reagieren und dadurch sind die Preise stärker gestiegen.»

Und der Schweizer Franken hat sich aufgewertet …

«Genau. Das fängt die Inflation aus dem Ausland ab. Importgüter werden also nicht so viel teurer. Zudem sind die Energiepreise ein wichtiger Treiber der Inflation. Doch in der Schweiz hat Energie nicht so ein hohes Gewicht wie in anderen Ländern.»