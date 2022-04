Japan : Lohnkürzung wegen 1 Minute Verspätung – nun gewinnt Lokführer posthum vor Gericht

Er hatte sich im Gleis geirrt: Für den Zeitverlust zum richtigen Gleis strich eine japanische Zuggesellschaft einem Lokführer den Lohn. Das war nicht rechtens, entschied nun ein Gericht. Von den 40 Rappen Rückzahlung hat er allerdings nichts mehr, er verstarb Anfang Jahr.

Ein Lokführer hätte aus dem Bahnhof Okoyama einen Zug in ein Depot fahren sollen.

Weil ein Lokführer 2020 aus dem Bahnhof Okoyama einen Zug eine Minute zu spät in ein Depot gefahren hatte, kürzte ihm sein Arbeitgeber den Lohn.

Ein Lokführer in Japan, dessen Arbeitgeber ihm wegen einer Minute Verspätung seinen Lohn gekürzt hatte, bekommt sein Geld zurück: Umgerechnet circa 40 Rappen – er erlebt den Sieg vor Gericht aber nicht mehr . Das zuständige Bezirksgericht in der Präfektur Okayama verurteilte den angeklagten Bahnbetreiber West Japan Railway Company (JR West) am Dienstag dazu, dem Lokführer einschliesslich entgangener Überstundenzahlung 56 Yen zu zahlen. Dies berichtete die Tageszeitung «Yomiuri Shimbun».