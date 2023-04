Cyber-Angriff: Lohnlisten und Personendaten – Hackergruppe erpresst NZZ und CH Media 

Wie hoch die Lösegeldforderung gegenüber der NZZ und CH Media erhoben wurde, ist nicht bekannt. Play hat angekündigt, die Daten am 24. April veröffentlichen zu wollen, falls die Zahlung ausbleibe.

Seit etwas mehr als zwei Wochen kämpfen die NZZ und CH Media mit den Folgen eines Cyberangriffs. Die Print-Ausgaben von Regionalzeitungen wie der «Aargauer Zeitung», der «Luzerner Zeitung» oder dem «St. Galler Tagblatt» sind seither dünner geworden. Bei der NZZ stand die Zeitungsproduktion an einzelnen Tagen auf der Kippe und das Lesen auf E-Paper war gar nicht möglich. Im Darkweb ist nun ein Bekennerschreiben der verantwortlichen Gruppe aufgetaucht, wie der «Blick» berichtet. Demnach stecke die Ransomware-Gruppe Play hinter den Angriffen.

Bei einem Ransomware-Angriff installieren Angreifer Schadsoftware auf einem Computer oder Netzwerk. So können die Daten des Opfers verschlüsselt oder gesperrt werden. Um wieder Zugriff auf die Daten zu erhalten, fordern die Angreifer oft Lösegeldzahlungen – andernfalls sollen die Daten gelöscht oder gar veröffentlicht werden .

Welche Daten sind bei der NZZ und CH Media betroffen?

«Blick» hatte Einsicht in eine interne E-Mail, die der NZZ-CEO Felix Graf an seine Mitarbeitenden gesendet hatte. Dort heisst es: «Wir gehen davon aus, dass es sich bei den erbeuteten Daten – wenn überhaupt – um eine geringe Menge handelt». Ein Screenshot aus dem Darkweb soll jedoch zeigen, dass Play durchaus auch in Besitz von sensiblen Daten ist. Aufgeführt sind: private und persönliche vertrauliche Daten, Projekte, Lohnlisten und Mitarbeiterinformationen.