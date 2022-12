Reallohnrückgang: Lohnrunde 2023 bringt höchsten Kaufkraftverlust der letzten 80 Jahre

Im Schnitt reichten die angekündigten Lohnerhöhungen nicht, um die Teuerung auszugleichen, so Travailsuisse.

Der Gewerkschaftsbund Travailsuisse zieht in Bern Bilanz zur Lohnrunde 2023 : Die Gewerkschaften und Berufsverbände konnten die höchsten Lohnzuwächse der letzten 20 Jahre aushandeln – und trotzdem reichen die Lohnerhöhungen nicht aus, um die durchschnittliche Preissteigerung im Jahr 2022 auszugleichen.

Geringverdiener leiden

Travailsuisse kritisiert Parlament

Travailsuisse wirft dem Parlament vor, sich zu weigern, die Haushalte bei den Krankenkassenprämien und den Wohnkosten «durch griffige Massnahmen» zu entlasten. Deshalb habe es alleine an den Gewerkschaften und Berufsverbänden gelegen, die Kaufkraft der Arbeitnehmenden zu verteidigen.

Trotz der höchsten ausgehandelten Lohnzuwächse der letzten 20 Jahre sei es nur teilweise gelungen, die Kaufkraft der Arbeitnehmenden zu erhalten. Man habe es zwar geschafft, in 97 Prozent aller Verhandlungen generelle Lohnerhöhungen auszuhandeln. Diese blieben aber im Schnitt hinter den Preissteigerungen zurück.

Ich will nur das Resultat der Umfrage sehen.

Ich will nur das Resultat der Umfrage sehen.

Ja. Nein. Das ist noch unklar. Ich will nur das Resultat der Umfrage sehen.

Voller Teuerungsausgleich im Gastgewerbe

Immerhin: Im Gastgewerbe, in der Uhrenindustrie, in der Reinigung Deutschschweiz, im Gleisbau und im Schreinergewerbe habe man positive Ergebnisse erzielen können, so Bauer.