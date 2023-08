Arbeitsmarkt: Lohnschere in der Schweiz nimmt weiter zu

In den grössten Schweizer Konzernen gab es auch im vergangenen Jahr massive Lohnunterschiede.

Die Analyse der Lohnunterschiede in den grössten Schweizer Konzernen zeige, dass die Lohnschere weit geöffnet bleibe, schreibt die Unia in ihrer alljährlichen Studie. Im Jahr 2022 war der höchste erhaltene Lohn in den 37 untersuchten Unternehmen durchschnittlich 139-mal höher als der tiefste im gleichen Unternehmen ausbezahlte Lohn.