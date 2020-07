Alternative Anlage

Lohnt es sich, in Luxus-Uhren zu investieren?

Der Preis einer Luxusuhr kann sich während weniger Jahre schnell mal verdoppeln. Allerdings sollte man allein deswegen nicht in Uhren investieren.

Schlechte Zinsen und Unsicherheit am Aktienmarkt – manche Anleger setzen jetzt lieber auf alternative Wertanlagen statt klassische Investitionsformen. So sind etwa Luxusuhren derzeit besonders beliebt, wie eine neue Auswertung des Onlinemarktplatzes Chrono24.ch zeigt. Bereits jetzt ist die Zahl der weltweiten Uhrenverkäufe auf der Plattform 13 Prozent über das Niveau vor der Coronavirus-Krise geklettert.

Einer der Gründe dürfte sein, dass der Wert von vielen Luxusuhren kontinuierlich steigt. So konnten die zehn meistverkauften Uhren von Patek Philippe auf der Plattform innert den vergangenen fünf Jahren ihren Wert im Schnitt um 105 Prozent steigern.

Ein Modell der Patek Philippe Nautilus kostete auf der Plattform vor fünf Jahren rund 25’100 Franken. Mittlerweile sind es 66’000 Franken. Der Preis hat sich also bereits weit mehr als verdoppelt. Weitere Beispiele siehst du in der Bildstrecke oben.

Verglichen mit den Aktien von Uhrenkonzernen behaupteten sich manche Uhren gut: So stieg der Preis der Omega Moonwatch inner fünf Jahren von 3700 auf 3900 Franken. Omega gehört zur Swatch Group, deren Aktie im gleichen Zeitraum rund die Hälfte ihres Werts eingebüsst hat.

Wer eine Luxusuhr kaufen will, muss oft lange warten, bis er beim Uhrenhändler an die Reihe kommt. Die Schmuckstücke werden aber auch privat verkauft. Dabei hilft etwa die Onlineplattform Chrono24. Sie vermittelt gemäss Eigenangaben rund 475’000 Uhren von 3000 Händlern und 30’000 Privatverkäufern. Die Preise auf solchen Marktplätzen variieren teils stark von den offiziellen Listenpreisen der Uhren beim Hersteller.

Kein klarer Marktpreis

Auch Matthias Geissbühler, Investment-Chef bei Raiffeisen Schweiz, beobachtet, dass in den vergangenen Jahren Sachwerte wie Uhren an Wert gewonnen haben. Er warnt jedoch: «Es muss aber nicht unbedingt so weitergehen.»