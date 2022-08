Schwacher Euro: Lohnt es sich, jetzt im grossen Stil Euros zu kaufen?

Der 38-jährige Berner Unternehmer Fabiano ist als Inhaber einer GmbH mit den Währungsdifferenzen täglich konfrontiert: Er importiert Lebensmittel in die Schweiz und bezahlt die Rechnungen in Euro. Da sieht er von Tag zu Tag, wie die Währung der Nachbarländer absackt. Mittlerweile liegt der Kurs bei unter einem Franken.

«Der Euro wird tendenziell weiter sinken»

«Soll ich jetzt Euro kaufen – das ist eine Frage, die uns derzeit sehr oft gestellt wird», sagt Währungsexperte Claudio Wewel von der Basler Bank J. Safra Sarasin. Er rät davon ab. Natürlich erhole sich der Euro an manchen Tagen kurzfristig, die Märkte seien schliesslich sehr volatil. Doch ein nachhaltiges Wiedererstarken in den nächsten Monaten erwartet Claudio Wewel nicht.

«Schwäche wird bis in den Winter hinein anhalten»

Der Grund für diese Entwicklung sei – im Unterschied zu früheren Wirtschaftskrisen – die unterschiedlich verlaufende Inflation in der Eurozone und in der Schweiz, sagt Claudio Wewel. «Die schweizerische Nationalbank hat mit der frühen Zinserhöhung schneller als die EZB und damit vorausschauender reagiert, was die Teuerung gebremst hat.» Derweil sei nicht auszuschliessen, dass sie im Euroraum noch weiter steige, sobald etwa in Deutschland die Wirtschaftshilfen auslaufen. Auch der Umstand, dass die Nationalbank den Zins weiter anheben werde, spreche dafür, dass der Euro in absehbarer Zeit eher noch schwächer werde.