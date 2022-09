Unfall: Lohnt sich bei einer Fastkollision eine Anzeige?

Frage von Nicole ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Im Strassenverkehrsrecht wird, wenn immer möglich, auf Sachbeweise in Form von Foto- oder Videoaufnahmen zurückgegriffen. Diese haben den Vorteil, dass sie (meistens) den Rechtsverstoss eindeutig festhalten. Fehlen Sachbeweise dieser Art, erhält der sogenannte Personalbeweis (also die Aussagen von Zeugen, Beschuldigten etc.) stärkere Bedeutung. Wenn sich Aussagen von Zeugen und der beschuldigten Person widersprechen, müssen die Gerichte in freier Beweiswürdigung eine Abwägung anhand der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen machen (vgl. Art. 10 Abs. 2 Strafprozessordnung).