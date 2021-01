Frage von Manuel ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

So gibt es Marken, die in nördlicheren Märkten stärkere Heizungen und für südlichere Märkte kräftigere Klimaanlagen anbieten. Auch Batterien oder Alternatoren werden oft passend zur Region verbaut. Genau hinschauen muss man auch in Sachen Hersteller-Garantie. Denn ein Fahrzeug kann in der EU vom dortigen Händler schon einmal immatrikuliert worden sein, um beispielsweise eine Prämie vom Staat oder vom dortigen Importeur zu beziehen. Wird es danach gleich wieder de-immatrikuliert und später in die Schweiz exportiert, dann werden solche Fahrzeuge oft noch als Neuwagen bezeichnet. Das Ganze hat nur einen kleinen Haken: Die Herstellergarantie beginnt bei der Erstimmatrikulation in der EU zu laufen. Egal, wie viel Zeit der Export und schliesslich auch der Verkauf in der Schweiz in Anspruch nehmen.