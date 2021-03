Frage von Eva ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Liebe Eva Deine Frage lässt sich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Wie bei allen Versicherungen gilt auch hier: Sie lohnt sich erst, wenn man sie braucht. Reparaturkosten stehen in einem ziemlich direkten Zusammenhang mit dem Alter eines Fahrzeugs. Daran ändern auch eine regelmässige Wartung und Pflege wenig. Gerade Schäden an Motor oder Getriebe können rasch teuer und entsprechend unangenehm werden. Bei Autos mit Benzin- oder Dieselmotor belegen gemäss dem Schweizer Branchenleader Quality1 der Motor, das Getriebe und die Elektronik die ersten drei Plätze betreffend Schadenhäufigkeit. Und die durchschnittlichen Reparaturkosten bei technischen Defekten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

In der Schweiz bieten verschiedene Versicherungen Fahrzeuggarantien oder auch Garantieverlängerungen zu unterschiedlichsten Konditionen an. Die einfachsten Produkte, die beispielsweise nur Schäden an Motor und Getriebe abdecken, beginnen bei Prämien von 200 bis 300 Franken im Jahr. Umfassendere Versicherungslösungen, die auch Schäden an der Kraftübertragung, am Fahrwerk, an Lenkung und Bremsen bis hin zur Komfortelektronik umfassen, kosten schnell einen vierstelligen Betrag im Jahr. Dafür ist man als Autobesitzer auch dann wirklich sorgenfrei unterwegs, nachdem die Herstellergarantie beendet ist.