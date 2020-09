Grow Up : Lohnt sich eine Geräteversicherung?

Geräteversicherungen sind vor allem bei Smartphones, Tablets oder Laptops beliebt, da diese Geräte sich relativ schnell abnützen. Doch häufig sind solche Versicherungen teuer und überflüssig.

Informiere dich in jedem Fall im Vorfeld darüber, welche Nachweise du in welchem Schadensfall erbringen musst. Sei dir auch bewusst, dass bei einem Einbruch bei dir zu H ause entwendete oder beschädigte Geräte durch die Hausratsversicherung gedeckt werden. Schäden an Handy, Tablet & Co. sind nicht immer Totalschäden und können häufig für ein paar hundert Franken repariert werden. Unter Umständen kostet dich das weniger Geld, als du jährlich an Versicherungsprämien bezahlen müsstest. Lasse dich also keinesfalls beim Kauf unter Druck setzen, eine Geräteversicherung abzuschliessen, denn das kannst du in der Regel auch einige Tage nach Kaufdatum noch nachholen.