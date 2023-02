Ab wann lohnt sich eine Solaranlage auf dem Balkon?

Anlage: Eine handelsübliche Plug-and-Play-Lösung mit 600 Watt, also einer theoretischen Spitzenleistung von 0,6 Kilowattpeak, kostet in Schweizer Onlineshops laut Estermann ab 900 Franken . Die Preisspanne reiche bis 1500 Franken. Er rät zum Preisvergleich auf Webseiten wie Topten.ch . Die Lieferfristen seien relativ lange.

Doch falls möglich, rät der Experte zur Anlage auf dem Balkon. «Auch wenn sich die Plug-and-Play-Lösung erst in acht Jahren rentiert, leistet sie einen Beitrag zur Energiewende. Ausserdem lernt man so den eigenen Stromverbrauch besser kennen und versucht, diesen automatisch zu senken», sagt der Energieexperte.

Grosse Solar-Lösungen lohnen sich mehr

Viel lohnender als eine kleine Anlage auf dem Balkon seien grosse Lösungen auf den Dächern. «Mit grossen Anlagen kann der Skaleneffekt genutzt werden, was zu tieferen Investitionskosten pro installierter Leistung führt. Dies ebenfalls mit positivem Effekt auf die Energiekosten der Bewohnerinnen und Bewohner unter dem Dach», so Estermann. Mit der Dachlösung lasse sich dann auch Strom ins Netz einspeisen und verkaufen.

Estermann erklärt die Preissprünge damit, dass sich die Unternehmen am Referenzmarktpreis an der Strombörse orientieren. «Die Preise werden sich in nächster Zeit wohl zwischen zehn bis 15 Rappen einpendeln», so Estermann.