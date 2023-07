Lok brennt in Altstetten: SBB meldet Einschränkungen im Bahnverkehr

Am Donnerstagabend fing eine Lok am Bahnhof in Zürich Altstetten Feuer. Zwischenzeitlich konnten keine IC-Züge aus Bern oder Basel nach Zürich fahren. Am späteren Abend waren weiterhin die Linien IR36, S5, S11, S12, S14, S19 und S20 betroffen. Reisende zwischen Zürich HB und Affoltern am Albis, Knonau, Zug werden gebeten, via Thalwil zu fahren. Bahnreisende werden auf SBB.ch/railinfo informiert.



In der Nacht auf Freitag konnte die Störung behoben werden, doch aufgrund ausserordentlicher Bauarbeiten ist nach wie vor mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Betroffen ist die Linie S19, wie die SBB in einem Update kurz nach 6.30 Uhr schreibt. Die Einschränkung soll gegen 10 Uhr behoben sein.