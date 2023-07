Altstetten: Lok steht in Zürich in Flammen – Totalunterbruch des Bahnverkehrs

In Zürich Altstetten steht eine Lok in Flammen.

Am Donnerstagabend hat eine Lok am Bahnhof in Zürich Altstetten Feuer gefangen. Der Bahnhof wurde für um 17.30 Uhr vollständig für den Bahnverkehr gesperrt, wie SBB-Meidensprecher Reto Schärli gegenüber 20 Minuten angibt. Dementsprechend können momentan auch keine IC-Züge aus Bern oder Basel nach Zürich fahren. «Ein Konzept ist aktuell in Erarbeitung, teilweise fahren Züge Richtung Zürich und werden frühzeitig gewendet», so Schärli. Bahnreisende werden laufend informiert und können Infos auf sbb.ch/railinfo abrufen.