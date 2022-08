Bern: Lokal abgerissen – Hundetagesstätte sucht dringend neue Bleibe

Das Gebäude, in dem Herzigs Hundetagi in Bern beheimatet war, gibt es nicht mehr.

Nun ist das Gebäude an der Steigerhubelstrasse in Bern abgerissen, doch Herzig hat bei der Suche nach einer neuen Lokalität bisher kein Glück gehabt, wie sie zu 20 Minuten sagt: «Wir suchen natürlich jeden Tag», so Herzig. «Wir durchforsten Anzeigen im Internet, telefonieren, fragen nach.»

Amtliche Vorgaben

Manchmal scheitere es auch an amtlichen Vorgaben. «Drei Lokalitäten hätten wir fast bekommen», so Herzig. «Bei einer gab es einen Grundbucheintrag von 1946, der die Mehrhaltung von Kleintieren verbietet. Bei einer ehemaligen Poststelle wäre ein teurer Rückbau nötig gewesen. Und bei der dritten scheiterte es daran, dass die Anzahl der Hunde im Gebäude limitiert ist, wenn noch Wohnungen im Haus sind.»

Das Problem ist: Die Hundetagi muss in der Gewerbezone bleiben, in die Wohnzone oder in die landwirtschaftliche Zone darf Herzig nicht umziehen. Abgesehen davon braucht die Hundetagi nicht viel: «Etwa 200 Quadratmeter, Tageslicht, Wasser, ein WC, eine Heizung und Grünflächen in der Nähe», sagt die Betreiberin. «Und jemanden, der nichts dagegen hat, dass bei uns Hunde ein- und ausgehen.»